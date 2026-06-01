Edirne\'de Çevre Haftası\'nda gülümseten görüntü

Edirne'de Çevre Haftası etkinlikleri sürerken, doğaya verilen önemin en güzel örneklerinden biri kent merkezindeki bir ara sokakta belediye çalışanı ve kaplumbağa arasında yaşandı.

Edirne Belediyesi çalışanı, görev yaptığı sırada yolun kenarında ilerleyen bir kaplumbağayla karşılaştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan belediye çalışanı, kaplumbağaya esprili bir şekilde seslenerek, "Hemşehrim nereye böyle, bizi de götür gittiğin yere" ifadelerini kullandı.

Doğal ve samimi görüntülerin yer aldığı video kısa sürede ilgi görürken, sosyal medyada da beğeni topladı. Çevre Haftası kapsamında doğaya ve canlı yaşamına dikkat çekilen günlerde kaydedilen görüntü, izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Vatandaşlar, şehrin içinde doğal hayatın bir parçası olan canlılara gösterilen duyarlılığın önemine dikkat çekerken, kaplumbağanın sakin yolculuğu Çevre Haftası'nın en renkli karelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

"Hemşehrim nereye böyle" sözüyle gülümseten görüntü, doğayla uyumlu yaşamın önemini bir kez daha hatırlattı. - EDİRNE