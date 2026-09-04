Edirne'de kaputa giren yavru kedi itfaiyenin çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı - Son Dakika
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Edirne'de kaputa giren yavru kedi itfaiyenin çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı

Edirne\'de kaputa giren yavru kedi itfaiyenin çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı
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Edirne'nin merkez Saraçlar Caddesi'nde bir otomobilin kaputuna giren yavru kedi, aracına zarar gelmemesi için hareketsiz kalan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan minik kedi, sağlık kontrolü için hayvan barınağına götürüldü.

Edirne'de bir otomobilin kaput kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Merkez Saraçlar Caddesi'nde aracının kaputundan miyavlama sesi geldiğini fark eden araç sahibi, otomobilini hareket ettirmeyip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaputun içerisine giren yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin bir süre devam eden uğraşları sonucunda minik kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan yavru kedi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Araç sahibinin duyarlı davranışı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yavru kedi zarar görmeden kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Edirne'de kaputa giren yavru kedi itfaiyenin çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de kaputa giren yavru kedi itfaiyenin çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı - Son Dakika
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