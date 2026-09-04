Edirne\'de kaputa giren yavru kedi itfaiyenin çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı

Edirne'de bir otomobilin kaput kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Merkez Saraçlar Caddesi'nde aracının kaputundan miyavlama sesi geldiğini fark eden araç sahibi, otomobilini hareket ettirmeyip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaputun içerisine giren yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin bir süre devam eden uğraşları sonucunda minik kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan yavru kedi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Araç sahibinin duyarlı davranışı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yavru kedi zarar görmeden kurtarıldı.