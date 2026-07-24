Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, su birikintileri oluştu.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış, kentte günlük hayatı etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte başlayan sağanak yağışla birlikte vatandaşlar, yağıştan korunmak için iş yerlerinin tenteleri ile otobüs duraklarına sığındı. Şemsiyesi bulunmayanlar ise ıslanmamak için koşarak kapalı alanlara geçti.

Yağışın etkisiyle kentin bazı noktalarında su birikintileri meydana gelirken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, sağanağın etkisini kaybetmesinin ardından kentte yaşam normal akışını sürdürdü.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Edirne, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Manisa’da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar

18:53
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
18:42
Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP’den istifa etti
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti
18:35
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
18:25
Özgür Özel’e ilk tebrik telefonu Bahçeli’den
Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den
17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 19:31:58. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.