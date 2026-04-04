Edirne\'de Taşkın Alarmı

04.04.2026 19:41
Yoğun yağışlar Tunca Nehri'nde taşkınlara yol açtı, Saraçhane Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Edirne ve Bulgaristan'da son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinin hızla yükselmesine yol açtı. Saraçhane Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı,

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nde debi, son 3 gün içinde 44 metreküpten 155 metreküpe çıkarak yaklaşık 3,5 kat arttı. Bu hızlı yükseliş, nehir çevresinde taşkınlara sebep oldu.

Özellikle Sarayiçi Adası girişinde ve nehrin bazı bölümlerinde su yatağından taşarak çevreye yayıldı. Taşkınlar nedeniyle bölgedeki düşük kotlu alanlar su altında kaldı. Yetkililer, taşkın alarmı vererek Sarayiçi'nde önlemler aldı.

Alınan önlemler kapsamında Saraçhane Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı, 2. köprüde ise taşkın riskine karşı kontrol önlemleri devreye sokuldu. Vatandaşlardan, nehir çevresinde dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları istendi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

