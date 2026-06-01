Edirne\'de Çevre Haftası Kortej Yürüyüşü

01.06.2026 12:42
Edirne'de, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce Türkiye Çevre Haftası kutlamaları çerçevesinde kortej yürüyüşü ve tören düzenlendi.

Bu yıl 'Dünya Bize Emanet' teması ile kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak öğrenciler ve protokolün katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. 25 Kasım Stadyumu önünde bir araya gelen katılımcılar ve öğrenciler, ellerinde pankartlarla Atatürk heykeline kadar bando eşliğinde yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Edirne Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, bu haftanın doğaya karşı sorumlulukların yeniden hatırlandığı, gelecek nesillere bırakılacak mirasın değerlendirildiği önemli bir farkındalık dönemi olduğunu söyledi.

Bu yılki "Dünya Bize Emanet" mottosunun, insanlığın ortak sorumluluğunu en yalın ve en güçlü şekilde ifade ettiğini söyleyen Sarı, "Bizler, doğanın sahibi değil; onu korumakla yükümlü emanetçileriyiz. Çevreyi korumak bir tercih değil zorunluluktur. Ne yazık ki bugün küresel ölçekte çok önemli çevresel sorunlarla karşı karşıyayız. İklim değişikliği; artan sıcaklıklar, kuraklık, ani sel ve orman yangınları gibi afetler bugünün en büyük krizi haline gelmiştir. Bu süreç bizlere göstermektedir ki çevreyi korumak artık bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.

"Sıfır Atık Hareketi büyük öneme sahip"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve uluslararası alanda örnek gösterilen Sıfır Atık Hareketinin bu noktada büyük önem taşıdığını belirten Sarı, "İsrafın önlenmesini ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefleyen bu yaklaşım, bireyden aileye toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Günlük yaşamımızda yapacağımız küçük değişiklikler, büyük dönüşümlerin temelini oluşturacaktır" ifadelerine yer verdi.

Çevre konusunda atılan her adımın aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayan Sarı, "Ülkemiz, bu alandaki kararlılığını uluslararası arenada da güçlü bir şekilde göstermektedir. Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazırlandığı COP31 süreci, iklim değişikliğiyle mücadeledeki küresel liderliğimizi ve kararlılığımızı ortaya koyacak tarihi bir gelişmedir. Çocuklarımıza temiz bir hava, sağlıklı su kaynakları ve yaşanabilir şehirler bırakabilmek için bugünden harekete geçmek zorundayız. Doğaya gösterdiğimiz özen, geleceğimize gösterdiğimiz saygının en somut göstergesidir" şeklinde konuştu.

Düzenlenen tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Çevreye duyarlılığa dikkat çekmek amacıyla hafta boyu çeşitli etkinlikler yapılacak. - EDİRNE

Kaynak: İHA

