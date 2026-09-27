Edirne Karaağaç\'ta kuyuya düşen kedi yavrusu 10 metre derinlikten kurtarıldı

Edirne Karaağaç'ta kuyuya düşen kedi yavrusu 10 metre derinlikten kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde kullanılmayan su kuyusuna düşen kedi yavrusu, yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan yavru, çevredeki vatandaşları sevindirdi.
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Karaağaç Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Kullanılmayan eski su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, kuyuyu kontrol ettiklerinde kedinin yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kaldığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, derin kuyu nedeniyle güvenlik önlemleri alarak kurtarma çalışması başlattı.
Titiz çalışmanın ardından kuyuya ulaşan ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi, yeniden özgürlüğüne kavuştu. Kedi yavrusunun sağ sağlim kurtarılması çevrede bulunan vatandaşları da sevindirdi.
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