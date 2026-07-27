Edremit\'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Van'ın Edremit ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesine bağlı Gölkaşı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri 12 Acil Çağrı Merkezi arayıp durumu bildirilmesi üzerine bölgeye Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından, yangın çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.