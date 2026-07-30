Eğirdir'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Eğirdir'de Orman Yangını Kontrol Altında

Eğirdir\'de Orman Yangını Kontrol Altında
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Eğirdir'de çıkan yangın, rüzgar etkisiyle yayıldı. İtfaiye ve vatandaşlar yangına müdahale ediyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bugün sabah saatlerinde başlayan ormanlık alandaki büyük bölümü makilik olan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Eğirdir'e bağlı Beydere ile Bağören köyleri arasındaki bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, etkili olan poyraz rüzgarının da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki makilik alanları sardı. Yangının ormanlık alanlara sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye personeli ve diğer ilgili kurumlar bölgede yoğun çalışma yürütüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına yalnızca resmi ekipler değil, bölge halkı da destek veriyor. Vatandaşlar traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle yangın bölgesine su taşıyarak söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor. Bölgede adeta zamanla yarışılırken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için büyük çaba harcanıyor.

Yangına havadan müdahale kapsamında Antalya'dan sevk edildiği öğrenilen 2 yangın söndürme uçağı da çalışmalara katıldı. Uçaklar, kritik noktalara peş peşe su atışları gerçekleştirirken, kara ekipleri de alevlerin ilerleyişini durdurmak için yoğun mücadele veriyor.

Beydere ile Bağören köyleri arasındaki yangın devam ederken, Eğirdir ilçesine bağlı Barla/Boyalı mevkiinde de ikinci bir yangın çıktığı öğrenildi. İki farklı noktada çıkan yangınlar nedeniyle bölgeye çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda orman işletme ekibi ile itfaiye personeli sevk edildi.

Ekiplerin her iki yangını da kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eğirdir'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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