Eğirdir Gölü\'nde 100 Bin Balık Türüne Eklendi

Eğirdir Gölü'nün balık popülasyonunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen balıklandırma etkinliğinde yaklaşık 100 bin adet pullu sazan (Cyprinus carpio) yavrusu ve damızlık balık göle bırakıldı.

Etkinlik kapsamında ortalama 10-15 gram ağırlığındaki pullu sazan yavruları ve damızlık balıklar törenle Eğirdir Gölü'ne salındı.

Törende konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir Gölü'nün korunması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Erin, son yıllarda yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, bu yıl yağışların sevindirici düzeyde gerçekleştiğini belirtti. Gölün su seviyesinin korunması ve artırılması amacıyla önemli projelerin sürdüğünü ifade eden Erin, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl özellikle kuraklık nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Bu yıl ise yağışların verimli geçmesi sayesinde göl açısından daha olumlu bir tablo oluştu. Eğirdir Gölü'nün su seviyesinin yükseltilmesi ve yeni su kaynaklarının göle kazandırılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın açıkladığı eylem planları doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl ihalesini gerçekleştirdiğimiz Aksu kaynağından Eğirdir Gölü'ne yılda 42 milyon metreküp su aktarılmasını sağlayacak projede sona yaklaştık. Ağustos ayı sonunda Aksu'dan gelen suyu göle ulaştırmış olacağız. O günü sabırsızlıkla bekliyoruz."

Düdenlerle ilgili iddiaları bilimsel olarak inceliyoruz

Gölün korunmasına yönelik çalışmaların yalnızca su takviyesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Erin, düdenler nedeniyle yaşandığı öne sürülen su kayıplarının da bilimsel olarak değerlendirildiğini söyledi. Erin, "Vatandaşlarımızdan zaman zaman düdenler nedeniyle su kaybı yaşandığı yönünde bilgiler geliyor. Bunları büyük bir ciddiyetle takip ediyor, uzmanlarımızla birlikte gerekli incelemeleri yapıyoruz. Her konuyu bilimsel veriler ışığında değerlendirerek alınması gereken tedbirleri hayata geçireceğiz" dedi.

Göl ekosisteminin korunmasına yönelik dip çamurunun temizlenmesi, sucul bitkilerin kontrol altına alınması, su kalitesinin korunması ve Eğirdir-Hoyran arasındaki su sirkülasyonunun devamını sağlayacak çalışmaların da eylem planı kapsamında sürdürüldüğünü belirten Erin, balıklandırma çalışmalarının da bu kapsamda büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tamamı Eğirdir Gölü anaçlarından üretildi

Balıklandırma çalışmasının Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütüldüğünü belirten Vali Erin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çocuklarımızla birlikte çok önemli bir çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2025 yılında tamamen Eğirdir Gölü'nden alınan pullu sazan anaçlarından üretilen yavru balıklar belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra yeniden gölle buluşturuluyor. Bu çalışmayı gerçekleştiren Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürümüzü ve ekibini tebrik ediyorum."

Bir yıl boyunca büyütüldüler

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu da balıklandırma çalışmasının enstitünün 2025 yılı faaliyet programı kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Uzunmehmetoğlu, Eğirdir Gölü'nden temin edilen damızlık pullu sazanlardan tam kontrollü üretim yöntemiyle yavru balık elde edildiğini belirterek, üretilen balıkların hem enstitü havuzlarında hem de Eğirdir Millet Bahçesi'nde bulunan havuzlarda yaklaşık bir yıl boyunca bakım ve beslemelerinin yapıldığını ifade etti.

Yaklaşık bir yıllık yetiştirme sürecinin ardından uygun boya ulaşan balıkların hasat edilerek enstitü kuluçkahanesinde karantinaya alındığını aktaran Uzunmehmetoğlu, karantina sürecinin tamamlanmasının ardından ortalama 10-15 gram ağırlığa ulaşan yaklaşık 100 bin pullu sazan yavrusunun Eğirdir Gölü'nün balıklandırılması amacıyla göle bırakıldığını söyledi.

Balıklandırma çalışması için gerekli izinlerin Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından alındığını belirten Uzunmehmetoğlu, gerçekleştirilen çalışmanın Eğirdir Gölü'ndeki balık stoklarının korunmasına ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.