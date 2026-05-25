Eğriöz-Delibaş Deresi 25 Yıl Sonra Coştu
25.05.2026 10:46
Sorgun'daki derede son 25 yıldır süren kuraklık sona erdi, yağmurlar sonucu yeniden aktı.

Yozgat'ın Sorgun ilçe merkezinde bulunan Eğriöz-Delibaş deresi 25 yıl sona yeniden coştu.

Sorgun ilçe merkezinde bulunan Eğriöz-Delibaş Deresi kuraklıkların etkisi ile son 25 yıldır kurumuştu. Son dönemlerde aralık devam eden yağışlarla dere 25 yıl sonra yeniden coştu. Delibaş deresi 25 yıl önceki görüntüsüne yeniden kavuştu.

Osman Çavuş Mahallesi'nde ikamet eden Vehbi Şahin "2000 yılından sonra ilk defa böyle bir sel gelmşti. Ogühn bugündür derenin böyle aktığını görmemiştik. Önceden Nisan-Mayıs aylarında su vardı, Haziran gelince kesiliyordu. Bu sene Haziran ayına gelmemize rağmen derinin debisi oldukça yoğun" dedi.

"95 yılından beri hiç bu kadar yüksek seviyede görmemiştik"

Osman Çavuş Mahallesi Muhtarı Ali Çetin, son 30 yıldır derenin ilkkez bu kadar yoğun bir şekilde aktığını belirterek, "Yağmurlarımızdan dolayı derelerimiz güzel bir şekilde akıyor. En son ben bunu 1994-95 yıllarında görmüştüm. Eymir yoluna kadar taşmıştı. Ondan beri fazla yükseklik görmedik. Belki 10 sene önce oldu ama en son 95 yılından beri hiç bu kadar yüksek seviye görmemiştik. Allah'a şükürler olsun bu sene yağmurlarımız bol sularımız çok. Bundan 2-3 saat önce suyun debisi hemen hemen duvar boyuna kadardı. Zarar ziyan yok. Sorgun Delibaş bugün az daha delirecekti. Delibaş'ın nerede ne yapacağı belli olmaz. Eğriöz buradan büyük ama Delibaş da onlardan aşağı sayılmaz. Eskiden Salih Paşa Camiisi, Çay Mahallesi ve Hanbaşı Mahallesini seller sular götürdü. 48 yaşındayım. En çok 95 yılını hatırlıyorum. Bunlar da onun yanında fazla sayılmaz ama yine de şükürler olsun iyi" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
