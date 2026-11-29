Elazığ Alacakaya'da vatandaş, koruma altındaki semenderi telefonla kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar köyünde bir vatandaş, koruma altındaki benekli semenderi cep telefonuyla kayda aldı. Yağışların ardından nemli toprakta görülen semender, kısa süre yavaşça ilerledikten sonra taşlık alanda gözden kayboldu.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir vatandaş tarafından benekli semender, görüntülendi.
Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar köyünde, arazide dolaşan bir vatandaş, koruma altındaki benekli semenderi fark etti. Yağışlı havanın ardından nemli toprakta ortaya çıkan semender, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Arazide yavaşça ilerleyen semenderin bir süre sonra taşlık alanda gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: İHA
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