Elazığ Beydoğmuş'ta yağış sonrası ağaçlar devrildi, arazide metrelerce çukur oluştu - Son Dakika
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Elazığ Beydoğmuş'ta yağış sonrası ağaçlar devrildi, arazide metrelerce çukur oluştu

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Elazığ Beydoğmuş\'ta yağış sonrası ağaçlar devrildi, arazide metrelerce çukur oluştu
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Elazığ Beydoğmuş\'ta yağış sonrası ağaçlar devrildi, arazide metrelerce çukur oluştu
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Elazığ'ın merkeze bağlı Beydoğmuş köyünde dün gece etkili olan yağışların ardından ağaçlar devrildi, yol ve tarım arazilerinde metrelerce derin çukurlar oluştu. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri hasarları gidermek ve yolları güvenli hale getirmek için çalışma başlattı.

Elazığ'ın merkeze bağlı Beydoğmuş köyünde dün gece etkili olan yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından köyde ağaçlar devrilirken, yol ve tarım arazilerinde metrelerce derinliğe ulaşan çukurlar oluştu.

Dün gece etkili olan yağışların ardından Beydoğmuş köyünde meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Sahaya inen ekipler, yağış nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi ve yolların yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Köyde devrilen ağaçlar ile yol ve arazilerde oluşan derin çukurlar, yağışın etkisini gözler önüne serdi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalarla oluşan olumsuzlukların giderilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiGüncelElazığTarımYaşamÇevreSon Dakika

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