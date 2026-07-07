Elazığ'da 300 Kınalı Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
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Elazığ'da 300 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Elazığ\'da 300 Kınalı Keklik Doğaya Salındı
07.07.2026 19:29
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Elazığ'da, ekosistemi korumak için 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı, kene ile mücadele amaçlandı.

Elazığ'da keneyle mücadele kapsamında 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, doğal yaşamın korunması ve ekolojik dengenin desteklenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Ekipler tarafından belirlenen alana bırakılan kekliklerin, özellikle kene ve çam ormanlarında zarara neden olan tırtıl popülasyonunun doğal yollarla kontrol altına alınmasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Yetkililer, doğaya bırakılan kekliklerin avlanmaması ve doğal yaşamın korunması konusunda vatandaşların duyarlı olmalarını istedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Elazığ'da 300 Kınalı Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 300 Kınalı Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
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