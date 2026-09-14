Elazığ'da ayağı misinaya dolanan yavru karga jandarma ve bekçi tarafından kurtarıldı
Elazığ'da Sivrice Gölü kenarındaki kampta ayağına misina ve ip dolanan yavru karga, jandarma personelleri ve bekçi tarafından kurtarıldı. Kurtarılan karga tekrar doğaya bırakıldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da ayağına misina ve ip dolanan yavru karga, jandarma personelleri tarafından kurtarılarak tekrar doğaya bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sivrice Gölü kenarındaki bir kampta bulunan jandarma personelleri ve bekçi, yavru bir karganın uçamadığını fark etti. Bunun üzerine yanına yaklaşan şahıslar, karganın ip ve misinaya dolandığını fark etti. Şahıslar, kargayı kurtararak tekrar doğaya saldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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