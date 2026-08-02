Elazığ\'da Bulutların Görsel Şöleni

Elazığ'da bulut kümeleri görsel şölen oluşturdu.

Elazığ'ın en işlek noktalarından biri olan Gazi Caddesi üzerinde gökyüzünde oluşan ilginç bulut görüntüsü vatandaşların dikkatini çekti. Gün batımına doğru oluşan bulut kümeleri, farklı şekilleri ve oluşturduğu etkileyici manzarayla görenleri kendine hayran bıraktı.

Cadde üzerinde bulunan vatandaşlar, gökyüzündeki eşsiz görüntüyü cep telefonlarıyla kaydederek o anları görüntüledi.