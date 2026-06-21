Buzdolabının içerisine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Elazığ'da bir evin mutfağında buzdolabına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Olay, merkeze bağlı Yadigar Bahçeleri'nde bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi mutfağa giderek buzdolabını açınca dolap içerisinde yılan olduğunu fark etti. Panikle dolabı kapatan ev sahibi, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yılan tutma aparatıyla dolabın içerisine giren yılanı yakaladı. Yılan daha sonra ekipler tarafından doğaya bırakıldı. - ELAZIĞ