Elazığ\'da 14 bin 894 konut teslim edildi, 4 bin konut daha yolda

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Elazığ'da, kentsel alanda 14 bin 894 konut hak sahiplerine teslim edilirken, kırsal alanda yapımı devam eden 4 bin konutun ise en kısa sürede teslim edilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde başlatılan asrın inşa çalışmalarında depremzedelerin evlerine kavuşması için Elazığ kent merkezinde 14 bin konutun teslimi yapılarak kent merkezindeki çalışmalar tamamlanmıştı. Kırsal alanda yapımı devam eden konutlar için ekipler hızla çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde kırsal alanda yapımı devam eden 4 bin 118 konutun da bir kısmı hak sahiplerine teslim edilirken geri kalan konutların da en kısa süre içerisinde tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

"Yaşanabilir ve dirençli kentler için mücadelemizi sürdürüyoruz"

Asrın felaketinin hemen ardından asrın inşa ve ihya sürecine başladıklarını aktaran Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, "Çok şükür ki, ülke genelinde deprem bölgesinde cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 453 bin konutu teslim ettik. Kentsel alanda konutlarımızı teslim ettiğimiz gibi kırsal alanda da birçok konutumuzu teslim ettik. Bir kısmının da yapımları devam ediyor. İlimiz genelinde 4 bin 118 tane şuanda yapımı devam eden kırsal konutlarımız var. Bunların birçoğunu teslim ettik. Bunların 2 bin 764 tanesi betonarme, bin 354 tanesi de çelik olarak devam ediyor. Temel amacımız vatandaşları güvenli yapı stoklarına kavuşturmak. Yaşanabilir ve dirençli kentler oluşturmak için mücadele ediyoruz. Temel amacımız, yaşanabilir güvenli yapı stoklarını bir an önce vatandaşlarımızı kavuşturmaktır" dedi.

"Kırsal alanda yaşamı teşvik etmeye çalışıyoruz"

Kırsalda şu anda yapımı devam eden konutların birçoğunu teslim ettiklerinin altını çizen Önalan, "4 bin 118 tane konutumuz var. Bunları kısa süre içerisinde tamamlayıp teslim edeceğiz. Bunları teslim ederken vatandaşlarımıza konutu yaptık hadi size veriyoruz demiyoruz. Bunların altyapı eksiklerini de gideriyoruz. Bu da bir süreç alıyor. Elektrik, içme suyu ve kanalizasyon altyapısını tamamladıktan sonra çevre düzenlemesini yapıp vatandaşlara teslim ediyoruz. Çok kısa süre içerisinde inşallah bunları da teslim edeceğiz. Bu bir süreç, yer seçim çalışmalarının bundan önce yapılması lazım. Elazığ'da yer seçim çalışmalarını yüzde 90 oranında tamamladık. Yaklaşık 500 tane hak sahibi bekliyor. Bunlar da 2020 depremi ve 2023 depreminden kalanlar. 2020 depreminin konjektörü ile 2023 depreminin konjektörü birbirinden farklı. 2020 Elazığ depreminde, Malatya, Bingöl ve Tunceli gibi komşu illerimiz etkilenmişti fakat asrın felaketi öyle değildi. Asrın felaketinde 11 il çok büyük oranda etkilenmişti. 2020 depreminde kırsal alanda sağlık veya eğitim mazeretleriyle kentsel alanlara AFAD Başkanlığı tarafından hak sahipliği taşınan vatandaşlarımız olmuştu fakat 2023 depreminde böyle bir durum söz konusu değil. Almadık ve almayacağız. Kırsal alanda yaşamı teşvik etmeye çalışıyoruz. 500 rakamı da buradan geliyor. İlçe merkezi veya il merkezinde konut talebinde ısrarla bulunan vatandaşlarımız. Kendi yaşadıkları veya evlerinin yıkıldıkları bölgede kendine ait bir bahçe veya arsa varsa konutlarını arazi üzerinde inşa edebiliriz. Bu vatandaşlarımız da bir an önce gelerek talep formlarını imzalasınlar ki onların konutlarını da yapıp teslim edelim" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ