Elazığ'da Dikenli Dantel Böceği Görüntülendi

Elazığ'ın Beşik köyünde 'Dikenli Dantel Böceği' görüntülendi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Beşik köyünde halk arasında 'Dikenli Dantel Böceği' veya 'altın yumurta böceği' olarak bilinen (Phyllomorpha laciniata) görüntülendi. Yumurtalarını sırtlarında taşıyan, dikenli kanatları ve nohut büyüklüğündeki örümceğe benzer yapısıyla dikkat çeken böceği gören vatandaş, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Vatandaş daha sonra böceği zarar vermeden doğaya bıraktı. - ELAZIĞ