Elazığ\'da Fırtına Feribotu İskeleye Yaklaştırmadı

Elazığ'da etkili olan fırtına nedeniyle feribot iskeleye yanaşamadı.

Elazığ'ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi'ne yanaşmakta güçlük çekti. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle feribotun iskeleye yanaşamadığı anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Feribotun güvenli şekilde yanaşabilmesi için hava şartlarının uygun hale gelmesi beklendi.