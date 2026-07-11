Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde oluşan hortum, kameralara yansıdı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde oluşan hortum, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, çevrede bulunan Cemal Demirkıran tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçenin dağlık alanımda etkili olan hortum, gökyüzünde yükselerek dikkat çekerken, o anlar saniye saniye kaydedildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › Çevre › Elazığ'da Hortum Panik Yarattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?