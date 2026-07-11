Elazığ\'da Hortum Panik Yarattı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde oluşan hortum, kameralara yansıdı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde oluşan hortum, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, çevrede bulunan Cemal Demirkıran tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçenin dağlık alanımda etkili olan hortum, gökyüzünde yükselerek dikkat çekerken, o anlar saniye saniye kaydedildi. - ELAZIĞ