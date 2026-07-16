Elazığ\'da Mercimek Hasat Kontrolleri Başladı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde mercimek tohumlarına hasat kontrolü yapıldı.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yüzde 75 hibeyle üreticilere dağıtılan mercimek tohumluklarında hasat kontrolleri aralıksız devam ediyor. İlçe Müdürlüğü teknik personeli, sahada yürüttüğü çalışmalarla üreticilerin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alabilmesi için hasat süreçlerini yakından takip ediyor.

Hasat kontrollerinde özellikle dane kaybının en aza indirilmesi ve ürünlerin kayıpsız şekilde ambarlara ulaştırılması hedefleniyor. Yapılan teknik kontroller sayesinde biçerdöver ayarları ve hasat şartları değerlendirilerek muhtemel ürün kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. - ELAZIĞ