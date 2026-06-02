Elazığ'da Nehir Yatakları Yeniden Canlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Nehir Yatakları Yeniden Canlandı

Elazığ\'da Nehir Yatakları Yeniden Canlandı
02.06.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2020'deki kuraklık sonrası bu yıl kar ve yağışlarla nehir yatakları doldu, su seviyesi yükseldi.

Elazığ'da 2020 yılındaki kuraklık nedeniyle dereye dönen kocaman nehir yatakları, bu yıl etkili olan kar ve ilkbahar yağışlarıyla birlikte yeniden gürül gürül akan sularla doldu.

Elazığ genelinde 2020 yılında iklim şartlarına bağlı olarak baş gösteren ve baraj havzalarını doğrudan etkileyen kuraklık süreci, bu yıl yerini yoğun yağış dalgasına bıraktı. 6 yıl önce yetersiz kar ve yağmur yağışları nedeniyle barajı besleyen devasa nehirlerin yatakları daralarak dere görünümünü almış ve su sirkülasyonu durma noktasına gelmişti. Aynı havzalar, bu yıl yüksek kesimlerde biriken kar kütlelerinin erimesi ve ardından gelen ilkbahar sağanaklarıyla birlikte son yılların en yüksek su hacmine ulaştı. Bölgede 2020 yılındaki kurak dönemde çekilen arşiv görüntüleri ile güncel durum karşılaştırıldığında, su yataklarındaki değişim net bir şekilde gözler önüne serildi. Dron ile havadan çekilen görüntülerde ise kuraklık döneminde daralan ve taş yığınlarından ibaret kalan nehir yatağındaki su debisi, bu yıl maksimum seviyeye ulaştığı gözlendi.

Uzun yıllar sonra su seviyesinin bu maksimum noktaya geldiğini ifade eden Muratbağı Köyü sakinlerinden Abdulbaki Ercan, " 1974'te buraya taşındık. Yıllarca baraj suyu seviyesi bazen iniyor bazen de yükseliyor. Bu sene yağışlar iyi olması nedeniyle suyumuz doldu. Vatandaşlarımız ve yurdumuz için hayırlı olsun. Daha önceki yıllarda baraj suyu çok geri çekilmişti ve saha hayvanlara kalmıştı. Suyun böyle dolması daha faydalıdır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Elazığ, Dünya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Elazığ'da Nehir Yatakları Yeniden Canlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:19:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Elazığ'da Nehir Yatakları Yeniden Canlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.