Elazığ'da Nesli Tehdit Altındaki Arap Tavşanı Görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da Nesli Tehdit Altındaki Arap Tavşanı Görüntülendi

Elazığ\'da Nesli Tehdit Altındaki Arap Tavşanı Görüntülendi
10.07.2026 00:37
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Arap tavşanı, Elazığ'da Akdağ bölgesinde cep telefonuyla görüntülendi, sonra kayboldu.

Elazığ'da, nesli tehdit altında olan Arap tavşanı görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Arıcak ilçesi Akdağ bölgesinde görüntülendi. Rıdvan Güler'in cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı Arap tavşanı daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Elazığ'da Nesli Tehdit Altındaki Arap Tavşanı Görüntülendi - Son Dakika

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