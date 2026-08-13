Elazığ\'da Perseid Meteor Yağmuru Coşkusu

Elazığ'da Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar ve içerik üreticileri, tarihi Harput'taki Buzluk Mağarası bölgesinde bir araya geldi.

Yılın en yoğun gök taşı gösterilerinden biri olan Perseid meteor yağmuru Elazığ'da da gözlendi. Vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, görsel şöleni izlemek ve görüntülemek amacıyla 5 bin yıllık geçmişe sahip Harput'ta yer alan Buzluk Mağarası bölgesini tercih etti. Bölgede çekim yapan sosyal medya içerik üreticisi Mustafa Sönmez ve dron ile Samanyolu çekimi gerçekleştiren diğer kullanıcılar, gece boyunca kadrajlarına görüntü kaydetti. Işık kirliliğinin az olduğu yüksek noktada yaşanan hareketlilik gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Alandaki yoğunluğa ve çalışmalara ilişkin açıklama yapan Mustafa Sönmez, "Bugün meteor yağmurlarını izlemeye geldik, Harput'tayız. En güzel izlenen yerlerden bir tanesindeyiz. Biz de saat 05.00'e kadar burada kamp yapıp meteor yağmurunu izlemeyi düşünüyoruz. Umarım güzel içerikler çıkarabiliriz, görüntüler alabiliriz. Hem fotoğraf hem dronla çekim yapmayı düşünüyoruz. Buraya arkadaşlarımızla birlikte geldik, bütün ekipmanlarımızı aldık. İnşallah istediğimiz verimi alabileceğiz. Şu anda Elazığ'ın herhalde ilk defa bu kadar ilgi gösterdiğini görüyorum. Daha önce de olmuştu ama Elazığ halkı bu kadar ilgi göstermemişti. Bu sene ilk defa bu kadar yoğun bir ilgi görüyorum. Tabiri caizse Elazığ'ın yarısı şu anda Harput'ta. Bu da güzel bir görüntü bizim için. En azından insanların ilgisinin olduğunu görebiliyoruz" dedi.