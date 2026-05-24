Elazığ'da Sel Felaketi

Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ'da sağanak yağış aralıklarla etkili oluyor. Bu çerçevede Baskil ilçesine bağlı Yukarı Kuluşağı köyü Behçetler mezrasında etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Aniden bastıran yağmurla birlikte oluşan sel suları, mezra yollarında su birikintilerine neden olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı tarım arazileri ve yolların da sel sularından etkilendiği öğrenildi. - ELAZIĞ