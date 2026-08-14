Elazığ'da Sıcak Hava Cadde ve Sokakları Boş Bıraktı - Son Dakika
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Elazığ'da Sıcak Hava Cadde ve Sokakları Boş Bıraktı

Elazığ\'da Sıcak Hava Cadde ve Sokakları Boş Bıraktı
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Elazığ'da yüksek sıcaklıklar, caddelerde ve sokaklarda insan yoğunluğunu azalttı.

Elazığ'da etkili olan sıcaklar nedeniyle, kent genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Elazığ'da etkili olan sıcaklar, kent yaşamını da olumsuz etkiledi. Günün en sıcak saatlerinde kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu gözle görülür şekilde azaldı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ederken park ve bahçeler de büyük ölçüde boş kaldı. Dışarı çıkan vatandaşlar ise güneşten korunmak ve serinlemek için gölgeli alanlara yöneldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Elazığ'da Sıcak Hava Cadde ve Sokakları Boş Bıraktı - Son Dakika

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