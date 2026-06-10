Elazığ\'da Süne Nimf Çalışmaları Değerlendirildi

Elazığ'da Süne Nimf Sürveyi ve CBS Referans Parsel Tespit Çalışmaları sahada değerlendirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen ve ve teknik personelin katılımıyla merkeze bağlı Tadım köyünde Süne Nimf Sürveyi ve CBS Referans Parsel Tespit Çalışmaları yapıldı. Saha ziyaretinde, hububat alanlarında sürdürülen Süne Nimf Sürveyi çalışmaları kapsamında zararlının mevcut durumu, sürvey sonuçları ve mücadele kararlarına esas teknik değerlendirmeler hakkında bilgi alındı.

Program kapsamında ayrıca, ürün belirleme çalışmalarının doğruluğunu ve etkinliğini artırmaya yönelik yürütülen CBS Referans Parsel Tespit Çalışmaları değerlendirildi. Teknik personel tarafından Mobil Ürün Takip Uygulaması ile uydu destekli ürün belirleme sistemi hakkında bilgilendirme yapılırken, uygulamanın sahadaki kullanım süreçleri de yerinde incelendi. - ELAZIĞ