Elazığ\'da Toprak Kayması

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Korudibi köy yolunda toprak kayması meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, karların erimeye başlaması ve etkili olan yağışla birlikte Korudibi köy yolunda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle köy yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Yolun kapanmasıyla birlikte bölgede ulaşım aksarken, durumun bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.Olay yerine sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yapılan müdahalenin ardından yolun kısa sürede kontrollü şekilde trafiğe açılması bekleniyor. - ELAZIĞ