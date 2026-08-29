Elazığ\'da Yıldırım Düşüşü Kameralara Yansıdı

Elazığ'da Ataşehir Mahallesi'ndeki bir alana yıldırım düşme anı kameralara yansıdı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da gök gürültülü sağanak yağış aralıklarla kendini gösteriyor. Bu kapsamda kentte bölgesel etkili olan yağışlar sırasında Ataşehir Mahallesi'ndeki bir alana yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.