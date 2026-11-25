Elazığ'ın Palu ilçesi kırsalında benekli semender cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Palu ilçesinde yağışın ardından nemli toprakta ortaya çıkan benekli semender, Umutkaya köyü kırsalında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takıldı. Koruma altındaki semenderin taşlık alanda gözden kaybolduğu görüldü.
Elazığ'ın Palu ilçesinde yağış sonrası ortaya çıkan benekli semender, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Palu'ya bağlı Umutkaya köyü kırsalında arazide dolaşan bir vatandaş, koruma altındaki benekli semenderi fark etti. Yağışlı havanın ardından nemli toprakta ortaya çıkan semender, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Arazide yavaşça ilerleyen semenderin bir süre sonra taşlık alanda gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: İHA
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