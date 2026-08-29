Fırtına Feribotu Sürükledi, Yolcular Tahliye Edildi
Elazığ ile Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtına nedeniyle iskeleye yanaşamayarak suda sürüklendi. Yolcular kısa süreli panik yaşarken, olay yerine gelen başka bir feribotla güvenli şekilde tahliye edildiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ ile Malatya arasında sefer yapan bir feribot, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle iskeleye yanaşamazken, yolcular başka feribota tahliye edildi.
Elazığ ile Malatya arasında sefer yapan bir feribot, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle iskeleye Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi'ne yanaşamadı. Etkili olan fırtınadan dolayı feribot su da sürüklenirken, yolcular kısa süreli panik yaşadı. Yaşanan durum üzerine bölgedeki bir başka feribot, sürüklenen feribotun yanına yaklaşarak yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesini sağladı.
Feribotun fırtına nedeniyle sürüklendiği ve yolcuların diğer feribota tahliye edildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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