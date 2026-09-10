Elazığ Palu'da ağaç kovuğundan kilolarca doğal bal çıkarıldı
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde Bayram Özdoğan, ağaç kovuğuna giren arıları fark ederek kilolarca bal çıkardı. Ağaç balının görüntüsü dikkat çekerken, doğal yaşamın sunduğu bu eşsiz ürün ilgi gördü.
Elazığ'ın Palu ilçesinde ağaç kovuğunun içerisinden kilolarca bal çıkartıldı.
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde gezinen Bayram Özdoğan bir ağacın içerisine giren arılar gördü. Ardından Özdoğan, bulunduğu yerden balı aldı. Ağaç balının görüntüsü dikkat çekerken, bölgedeki doğal yaşamın sunduğu bu eşsiz ürün ilgi gördü.
Özdoğan, ağaç içinde bulduğu doğal balı görüntüleyerek o anları kayıt altına aldı.
Kaynak: İHA
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