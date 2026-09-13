Elazığ Palu'da arıcılar kayalıklardan sarkıttıkları kovanlardan bal sağımı yaptı - Son Dakika
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Elazığ Palu'da arıcılar kayalıklardan sarkıttıkları kovanlardan bal sağımı yaptı

Elazığ Palu\'da arıcılar kayalıklardan sarkıttıkları kovanlardan bal sağımı yaptı
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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde arıcılar, doğal bal elde etmek ve ayılardan korumak için nisanda kayalıklardan halatla sarkıttıkları kovanlardan bal sağımı yaptı. Zorlu arazi şartlarına rağmen kovanı bulunduğu yerden çıkaran arıcılar, petek petek oluşan balları aldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde arıcılar hem doğal bal elde etmek hemde ayılardan korumak için kayalıklardan sarkıttığı kovanı almak için zorlu mesai harcıyor.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde arıcılık yapan Yüksel Ateş ve Ömer Bulut; kovanlar, arıları çekip doğal bal elde etmek ve ayılardan korumak için kayalıklardan halatla sarkıtıldı. Nisan ayında bırakılan kovanlara arılar yerleşerek petek petek bal yaptı. Sağım zamanının gelmesiyle arıcılar kovanın yanına geldi. Arıcılar zorlu arazi şartlarına rağmen kovanı bulunduğu yerden çıkararak balları aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Elazığ Palu'da arıcılar kayalıklardan sarkıttıkları kovanlardan bal sağımı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Palu'da arıcılar kayalıklardan sarkıttıkları kovanlardan bal sağımı yaptı - Son Dakika
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