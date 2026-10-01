Elazığ Palu\'da sel Gökdere ve Gemtepe köylerinde yolları kullanılamaz hale getirdi

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere ve Gemtepe köylerinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Palu ilçesine bağlı Gökdere ve Gemtepe köylerinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi. Dere yatağı içerisinden geçen yollar kullanılamaz hale gelirken, sel anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.