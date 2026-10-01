Elazığ Palu'da sel Gökdere ve Gemtepe köylerinde yolları kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Elazığ Palu'da sel Gökdere ve Gemtepe köylerinde yolları kullanılamaz hale getirdi

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Elazığ Palu\'da sel Gökdere ve Gemtepe köylerinde yolları kullanılamaz hale getirdi
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Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere ve Gemtepe köylerinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi. Dere yatağından geçen yollar kullanılamaz hale gelirken sel anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere ve Gemtepe köylerinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Palu ilçesine bağlı Gökdere ve Gemtepe köylerinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi. Dere yatağı içerisinden geçen yollar kullanılamaz hale gelirken, sel anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ Palu'da sel Gökdere ve Gemtepe köylerinde yolları kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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