Elazığ Palu'da yoğun sis, ilçe merkezine kartpostallık manzara kazandırdı - Son Dakika
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Elazığ Palu'da yoğun sis, ilçe merkezine kartpostallık manzara kazandırdı

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Elazığ Palu\'da yoğun sis, ilçe merkezine kartpostallık manzara kazandırdı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde bu sabah etkili olan sis, ilçe merkezini ve çevresini yoğun tabaka altında bıraktı. Yeşilbayır Köyü'nden çekilen görüntüler, sisin Palu'nun doğal güzelliğini ortaya koyan kartpostallık manzaralar oluşturduğunu gösterdi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bu sabah etkili olan sis, ilçede güzel manzaralar oluşturdu.

Palu ilçesine bağlı Yeşilbayır Köyü'nden çekilen görüntülerde, Palu ilçe merkezi ve çevresinin yoğun sis tabakası altında kaldığı görüldü. Doğayla bütünleşen sis manzarası, bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı. Özellikle yüksek kesimlerden izlenen sis tabakası, Palu'nun doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ Palu'da yoğun sis, ilçe merkezine kartpostallık manzara kazandırdı - Son Dakika
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