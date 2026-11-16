Elazığ Palu\'da yoğun sis, ilçe merkezine kartpostallık manzara kazandırdı

Elazığ Palu'da yoğun sis, ilçe merkezine kartpostallık manzara kazandırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Palu ilçesinde bu sabah etkili olan sis, ilçe merkezini ve çevresini yoğun tabaka altında bıraktı. Yeşilbayır Köyü'nden çekilen görüntüler, sisin Palu'nun doğal güzelliğini ortaya koyan kartpostallık manzaralar oluşturduğunu gösterdi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde bu sabah etkili olan sis, ilçede güzel manzaralar oluşturdu.
Palu ilçesine bağlı Yeşilbayır Köyü'nden çekilen görüntülerde, Palu ilçe merkezi ve çevresinin yoğun sis tabakası altında kaldığı görüldü. Doğayla bütünleşen sis manzarası, bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı. Özellikle yüksek kesimlerden izlenen sis tabakası, Palu'nun doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İHA
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