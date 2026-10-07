Elazığ-Pertek karayolunda aracın yakınına yıldırım düştü, çevre bir anda aydınlandı - Son Dakika
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Elazığ-Pertek karayolunda aracın yakınına yıldırım düştü, çevre bir anda aydınlandı

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Elazığ-Pertek karayolunda aracın yakınına yıldırım düştü, çevre bir anda aydınlandı
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Elazığ'da dün etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Elazığ-Pertek karayolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı, görüntülerde çevre bir anda aydınlanırken kısa süreli panik yaşandı ancak olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Elazığ-Pertek kara yolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Elazığ'da dün gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış sırasında Elazığ-Pertek karayolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın düşmesiyle birlikte çevrenin bir anda aydınlandığı görüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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