Elazığ-Pertek karayolunda aracın yakınına yıldırım düştü, çevre bir anda aydınlandı

Elazığ-Pertek karayolunda aracın yakınına yıldırım düştü, çevre bir anda aydınlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da dün etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Elazığ-Pertek karayolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı, görüntülerde çevre bir anda aydınlanırken kısa süreli panik yaşandı ancak olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Elazığ-Pertek kara yolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Elazığ'da dün gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış sırasında Elazığ-Pertek karayolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın düşmesiyle birlikte çevrenin bir anda aydınlandığı görüldü.
Kısa süreli paniğe neden olan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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