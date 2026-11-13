Elazığ semalarında sirrokümülüs bulutları görsel şölene dönüştü

Elazığ semalarında sirrokümülüs bulutları görsel şölene dönüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi üzerinde gökyüzünü kaplayan sirrokümülüs bulutları, birbirine yakın küçük kümeler halinde görüldü. Bu ilginç bulut yapısı vatandaşların dikkatini çekti ve kent semalarında görsel bir şölen oluşturdu.
Elazığ'da oluşan sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu.
Elazığ'da Çatalçeşme Mahallesinde gökyüzünde oluşan sirrokümülüs bulutları, ortaya çıkardığı ilginç görüntüyle vatandaşların dikkatini çekti. Kent semalarında yüksek seviyelerde oluşan sirrokümülüs bulutları, küçük ve birbirine yakın bulut kümeleri şeklinde gökyüzünü kapladı. Bulutlar, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu.
Kaynak: İHA
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