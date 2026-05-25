Enne Barajı\'nda Doluluk Oranı Yüzde 100’ü Aştı

25.05.2026 10:29
Kütahya'nın Enne Barajı, yağışlar sonrası tam doluluk oranına ulaştı, tarım ve hayvancılık için umut oldu.

Kütahya'nın önemli su kaynakları arasında yer alan Enne Barajı, 3 yıl aradan sonra en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 100 doluluk oranını aştı. Özellikle son dönemde etkili olan yağışların ardından tamamen dolan baraj, bölgedeki çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için umut oldu.

Kütahya bölgesinin en büyük barajlarından biri olarak gösterilen Enne Barajı'nda su seviyesinin kritik eşiği aşmasıyla birlikte zaman zaman kapakların da açıldığı öğrenildi. Son üç yıldır beklenen doluluk seviyesine ulaşamayan barajın yeniden tam kapasiteye ulaşması, özellikle tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Enne Mahallesi Muhtarı Erol Kucak, yağışların bu yıl bereketli geçtiğini belirterek, barajdaki doluluğun bölge halkını sevindirdiğini söyledi. Kucak açıklamasında, "Enne Barajımız Kütahya bölgesindeki en büyük barajlardan birisidir. Son üç yılda doluluk oranlarına ulaşamamıştık. Yağışların yetersiz olması nedeniyle barajımız boş kalıyordu. Ancak bu yıl yağmurların bereketli olmasıyla birlikte yüzde yüz doluluk oranını aştık. Hatta zaman zaman kapakları da açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Barajdaki su seviyesinin yükselmesinin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine olumlu katkı sağladığını dile getiren Kucak, çiftçilerin üretim sezonuna daha umutlu başladığını belirterek, "Bu sene çiftçilerimiz, tarımcılıkla uğraşan vatandaşlarımız oldukça memnun. Çiftçilik yapan arkadaşlarımız var, hayvancılık yapan vatandaşlarımız var. Onlar açısından güzel bir dönem oluyor. Verimler de maşallah oldukça güzel" dedi.

Öte yandan, Enne Barajı'ndaki doluluk oranı dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde baraj gölünün tamamen dolduğu, su seviyesinin kıyı bölgelerine kadar ulaştığı ve bölgedeki doğal görünümün dikkat çektiği görüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

