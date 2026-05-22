Erbaa hayvan pazarı yeniden açılıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde faaliyet gösteren hayvan pazarı, 15 Mayıs 2025'te alınan tedbirler kapsamında geçici süreyle kapatılmıştı. Erbaa Belediyesi'nce yapılan açıklamayla hayvan pazarının 23 Mayıs Cumartesi günü itibariyle yeniden açılacağı duyuruldu. Açıklamada, "Hayvan pazarımız 23 Mayıs Cumartesi itibariyle açılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. Bölgedeki hayvancılık faaliyetleri açısından önemli bir yere sahip olan pazarın açılmasıyla birlikte alım-satım işlemlerinin yeniden hareket kazanması bekleniyor. - TOKAT