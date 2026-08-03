Erçek Gölü'nde Dikkuyruk Yavruları - Son Dakika
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Erçek Gölü'nde Dikkuyruk Yavruları

Erçek Gölü\'nde Dikkuyruk Yavruları
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Van'daki Erçek Gölü, nesli tehdit altında olan dikkuyrukların yavrularına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan Van'daki Erçek Gölü çevresi, nesli küresel ölçekte tehdit altında bulunan dikkuyruklara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yaz mevsimiyle birlikte göl çevresindeki sazlık ve sulak alanlarda dünyaya gelen yavru dikkuyruklar, annelerinin gözetiminde büyürken doğaseverlere de eşsiz görüntüler sunuyor.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, bugünlerde çok özel misafirlerini ağırlıyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında kırmızı listede yer alan dikkuyruk ördekleri (Oxyura leucocephala), Erçek Gölü sulak alanında yavrularını büyütürken görüntülendi. Van Gölü Havzası'nın en önemli kuş yaşam alanlarından biri olan Erçek Gölü, her yıl yüzlerce kuş türünü ağırlıyor. Göç yolları üzerinde bulunan göl, özellikle üreme döneminde birçok su kuşu için güvenli bir yaşam alanı oluşturuyor. Bu türler arasında yer alan dikkuyruklar da sessiz ve korunaklı sazlık alanlarda kuluçka dönemini tamamlayarak yavrularını suyla buluşturdu. Henüz uçma yeteneği kazanamayan yavrular, gün boyunca anneleriyle birlikte gölün sığ kesimlerinde beslenirken zaman zaman sazlıkların arasında saklanarak tehlikelerden korunuyor. Doğal yaşamın en güzel anlarından biri olarak değerlendirilen bu görüntüler, bölgeye gelen fotoğrafçılar ve kuş gözlemcilerinin de ilgisini çekiyor. Mavi gagaları, dik kuyrukları ve kendilerine has hareketleriyle doğaseverlerin gözdesi olan dikkuyruklar, gölün sazlık alanlarında yeni doğan yavrularıyla birlikte görsel bir şölen sunuyor.

"Güvenli liman, Erçek Gölü sulak alanı"

Dünyadaki dikkuyruk popülasyonunun büyük bir kısmına ev sahipliği yapan Türkiye'de, Van Gölü Havzası bu kuşlar için adeta bir üreme merkezi konumunda. Sahip olduğu zengin biyoçeşitlilik, geniş sazlıklar ve besin zinciriyle Erçek Gölü, dikkuyrukların nesillerini devam ettirebilmesi için en güvenli sığınaklardan biri olarak öne çıkıyor. Kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları, bu dönemde Erçek Gölü'ne akın ediyor. Sazlıkların arasında annelerinin arkasında sıra halinde yüzen küçük dikkuyruk yavruları, bölgede koruma çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erçek Gölü'nde Dikkuyruk Yavruları - Son Dakika

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