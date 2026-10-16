Erciş\'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak bazı yolları göle çevirdi

Erciş'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak bazı yolları göle çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Erciş'te meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollar göle dönerken günlük yaşam olumsuz etkilendi, şimşeklerin eşlik ettiği yağış bir süre sonra etkisini kaybetti.
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteorolojinin uyarıları sonrası Erciş'te akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar göle döndü. Şimşeklerin de eşlik ettiği sağanak yağış bir süre sonra etkisini kaybetti.
Kaynak: İHA
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