Erciş\'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak bazı yolları göle çevirdi

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin uyarıları sonrası Erciş'te akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar göle döndü. Şimşeklerin de eşlik ettiği sağanak yağış bir süre sonra etkisini kaybetti.