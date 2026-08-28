Erdemli'de Dolu Yağışı Tarım Alanlarını Vurdu
Erdemli'nin yüksek kesimlerinde meydana gelen dolu yağışı tarım alanlarında hasara yol açtı.
Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Tarım alanlarında zararlar oluştu.
Erdemli ilçesine bağlı Hacıalanı ve Sorgun yaylalarında yaklaşık bin 600 rakımlı bölgelerde yağmurun ardından dolu yağışı meydana geldi. Etkili olan dolu yağışı nedeniyle bahçeler ve tarlalar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın, bölgede bulunan meyve bahçeleri ile sebze ekili tarlalarda hasara yol açtığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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