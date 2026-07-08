Erfelek'te Sulama Hattı Yeniden Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erfelek'te Sulama Hattı Yeniden Patladı

Erfelek\'te Sulama Hattı Yeniden Patladı
08.07.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karasu Ovası'ndaki sulama hattındaki patlak, 2 bin dönüm çeltik arazisini kuruma riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Sinop'un Erfelek ilçesindeki Karasu Ovası'nda sulama ana hattının yeniden patlaması, yaklaşık 2 bin dönüm çeltik arazisinde kuruma riskini beraberinde getirdi.

Karasu Ovası'nda 9 Haziran'da sulama ana hattında meydana gelen patlak, Erfelek Sulama Kooperatifi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin yaklaşık üç gün süren çalışmasıyla giderilmiş ve hat yeniden devreye alınmıştı. Ancak aynı ana hatta yeniden patlak meydana gelmesi üzerine sulama faaliyetleri bir kez daha durma noktasına geldi. Yaz döneminde su ihtiyacının arttığını belirten üreticiler, arızanın geçici çözümler yerine kalıcı olarak giderilmesini talep etti

"Çeltiklerimiz büyük zarar görüyor, sorun bir an önce çözülmeli"

Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal, yaklaşık Kurban Bayramı'ndan bu yana sürekli aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Çeltiklerimiz büyük zarar görüyor. Yaklaşık 2 bin dönüm çeltik su bekliyor. Şu anda gübreleme ve ilaçlama dönemi ancak su verilemediği için ürünler kurumaya başladı. Devlet Su İşleri bugüne kadar makine ve ekipman desteği sağladı, elektrik firması yardımcı oldu. Ancak kalıcı çözüm için ilgili kurumların bölgeye gelerek inceleme yapmasını ve sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan Erfelek Sulama Kooperatifi ekiplerinin patlağın meydana geldiği bölgede onarım çalışmalarını sürdürdüğü, sulama sisteminin en kısa sürede yeniden devreye alınmasının hedeflendiği öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erfelek'te Sulama Hattı Yeniden Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2’nci gün Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2'nci gün
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
NATO sahasında FIFA kuralları Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme NATO sahasında FIFA kuralları! Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme
Hindistan’da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı Hindistan'da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı’nı ziyaret etti Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti
Trump için akılalmaz önlem Ankara’dan DNA’sını bile bırakmadan ayrılacak Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 12:54:58. #7.13#
SON DAKİKA: Erfelek'te Sulama Hattı Yeniden Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.