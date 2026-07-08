Erfelek\'te Sulama Hattı Yeniden Patladı

Sinop'un Erfelek ilçesindeki Karasu Ovası'nda sulama ana hattının yeniden patlaması, yaklaşık 2 bin dönüm çeltik arazisinde kuruma riskini beraberinde getirdi.

Karasu Ovası'nda 9 Haziran'da sulama ana hattında meydana gelen patlak, Erfelek Sulama Kooperatifi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin yaklaşık üç gün süren çalışmasıyla giderilmiş ve hat yeniden devreye alınmıştı. Ancak aynı ana hatta yeniden patlak meydana gelmesi üzerine sulama faaliyetleri bir kez daha durma noktasına geldi. Yaz döneminde su ihtiyacının arttığını belirten üreticiler, arızanın geçici çözümler yerine kalıcı olarak giderilmesini talep etti

"Çeltiklerimiz büyük zarar görüyor, sorun bir an önce çözülmeli"

Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal, yaklaşık Kurban Bayramı'ndan bu yana sürekli aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Çeltiklerimiz büyük zarar görüyor. Yaklaşık 2 bin dönüm çeltik su bekliyor. Şu anda gübreleme ve ilaçlama dönemi ancak su verilemediği için ürünler kurumaya başladı. Devlet Su İşleri bugüne kadar makine ve ekipman desteği sağladı, elektrik firması yardımcı oldu. Ancak kalıcı çözüm için ilgili kurumların bölgeye gelerek inceleme yapmasını ve sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan Erfelek Sulama Kooperatifi ekiplerinin patlağın meydana geldiği bölgede onarım çalışmalarını sürdürdüğü, sulama sisteminin en kısa sürede yeniden devreye alınmasının hedeflendiği öğrenildi. - SİNOP