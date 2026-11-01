Erzin\'de römorka sıkışan inek Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı

Erzin'de römorka sıkışan inek Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde kafası römorka sıkışan büyükbaş hayvan, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sıkıştığı yerden sağ salim çıkarılan hayvan, sahibine teslim edildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde kafası römorka sıkışan büyükbaş hayvan, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kafası römorka sıkışan ineğin kurtarılması için bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden sağ salim çıkarılan hayvan, sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?