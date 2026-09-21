Erzincan\'da 18 okul kantini denetlendi, 3\'ünde tarihi geçmiş ürün imha edildi

Erzincan'da 18 okul kantini denetlendi, 3'ünde tarihi geçmiş ürün imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamasıyla okul kantinleri ve çevredeki büfe ile bakkallarda denetim yaptı. 18 okul kantini kontrol edilirken 3 kantinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi, işletmelere işlem başlatıldı.
Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul kantinleri ile çevredeki büfe ve bakkallarda denetim gerçekleştirildi.
Öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla yürütülen denetimlerde şu ana kadar 18 okul kantini kontrol edildi.
Denetimlerde 3 kantinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Ürünler ekiplerce imha edilirken, işletmeler hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
Ekipler, kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürün gramajları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluğunu inceledi.
Okul kantinleri ile çevredeki işletmelere yönelik denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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