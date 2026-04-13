Erzincan\'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan Valiliği, Kemah ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 13 Nisan 2026 günü saat 19.15 sıralarında merkez üssü Kemah olan depremin ardından ilgili birimlerin hızla saha taramalarına başladığı belirtildi.
Açıklamada, şu ana kadar can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği, vatandaşlar tarafından da yetkili kurumlara olumsuz bir ihbar yapılmadığı bildirildi.
Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade ederek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - ERZİNCAN
