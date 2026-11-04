Erzincan'da 4-9 Kasım 2026 için zirai don riski var, üreticilerden tedbir istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da 4-9 Kasım 2026 için zirai don riski var, üreticilerden tedbir istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan\'da 4-9 Kasım 2026 için zirai don riski var, üreticilerden tedbir istendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan'da 4-9 Kasım 2026'da sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini, gece ve sabah saatlerinde zirai don riski bulunduğunu bildirdi. Üreticilerden ürünlerini kontrol edip sıcaklıkları takip ederek tedbir almaları istendi.

Erzincan'da 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün yayımladığı uyarıya göre, belirtilen tarihlerde Erzincan çevresinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının düşerek en düşük 0 dereceye kadar gerileyeceği tahmin edilirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde yerel ölçekte zirai don riski bulunduğu bildirildi.

Olası don olayının tarımsal üretimde zarara yol açabileceğine dikkat çekilerek, üreticilerin ürünlerini ve tarım arazilerini kontrol etmeleri, hava sıcaklıklarını yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

Yetkililer, çiftçilerin olası ürün kayıplarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel MüdürlüğüErzincanEkonomiGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
İstanbul’da hayat felç Metrobüs durağında adım dahi atamadılar İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
Çocukların kullandığı üründe büyük tehlike Bakanlık toplatıyor Çocukların kullandığı üründe büyük tehlike! Bakanlık toplatıyor
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Galatasaray-Stuttgart maçı içi için televizyonunu açanlar şoke oldu Galatasaray-Stuttgart maçı içi için televizyonunu açanlar şoke oldu
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
00:09
İran’dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
İran'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
00:05
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk’u da bezdirdi: Çok kötüydü
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü
23:32
Victor Osimhen’i çıldırtan olay Yedek kulübesine şikayet etti
Victor Osimhen'i çıldırtan olay! Yedek kulübesine şikayet etti
22:39
Üst üste ikinci zafer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde uçuşa geçti
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
22:11
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
21:27
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 00:52:49. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da 4-9 Kasım 2026 için zirai don riski var, üreticilerden tedbir istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android