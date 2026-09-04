Erzincan'da anız yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü
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Erzincan'ın Kavakyolu Hamidiye Mahallesi'ndeki arazide çıkan anız yangını, belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çevreye ve daha geniş bir alana yayılması önlendi, bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Erzincan'da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kavakyolu Hamidiye Mahallesi'ndeki arazide anız yangını çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangının çevreye ve daha geniş bir alana yayılması önlendi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede gerekli kontroller ve güvenlik önlemleri gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Erzincan'da anız yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü - Son Dakika
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