Erzincan'da bağ bozumunda gençler imece kültürünü hasatla deneyimledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da bağ bozumunda gençler imece kültürünü hasatla deneyimledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Erzincan\'da bağ bozumunda gençler imece kültürünü hasatla deneyimledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erzincan\'da bağ bozumunda gençler imece kültürünü hasatla deneyimledi
Haber Videosu

Erzincan'da "İyiliğin Dünya Sözlüğü" kapsamında imece kültürünü gelecek nesillere aktarmak için bağ bozumu etkinliği düzenlendi. Üniversiteli gençler, üzüm bağlarında imece usulüyle hasat yaparak dayanışma ve paylaşma değerlerini deneyimledi.

Erzincan'da "İyiliğin Dünya Sözlüğü" çalışması kapsamında, Anadolu'nun köklü dayanışma geleneklerinden imece kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla bağ bozumu etkinliği düzenlendi.

Üniversiteli gençlerin gönüllü katılımıyla üzüm bağlarında gerçekleştirilen etkinlikte, hasat çalışması imece usulüyle yapıldı.

Gençler, üzüm hasadında bir araya gelerek emeği ve dayanışmayı paylaşırken, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan imece geleneğini de uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikte, imecenin yalnızca bir işi birlikte yapmak değil, ortak bir amaç etrafında kenetlenmek, emeği paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Anadolu'nun asırlardır yaşattığı bu kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı etkinlikle, gönüllülük, yardımlaşma ve kardeşlik değerlerinin önemine vurgu yapıldı.

Bağ bozumu etkinliğiyle imece kültürünün birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun gelecek nesillere taşınması hedeflendi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatErzincanDünyaYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Nazif Zorlu’nun ardından dev şirketler kaldı İşte o markalar Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooterlı gence tokat attı Cezası ağır oldu Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooterlı gence tokat attı! Cezası ağır oldu
Ağrılarına 20 yıl inanılmayan genç kadının ötenazi talebi reddedildi Ağrılarına 20 yıl inanılmayan genç kadının ötenazi talebi reddedildi
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler Yanıt çok sert oldu İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu Ortalık karıştı Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı Duyanlar inanamadı Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı
İsrail tehdidi Suriye’de tüm planları değiştirdi Bakanlıklar tek tek taşınıyor İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor
ABD ile İran arasında ipler koptu Gece yarısı art arda 5 patlama ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama
09:31
Stuttgart’tan Galatasaray’ı kızdıran paylaşım Apar topar sildiler
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler
09:16
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti
Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
09:16
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
09:11
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
08:54
Ve mutlu son Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
08:21
Münir Özkul’un oğlu yıllardır Kanada’da İşte mesleği
Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da! İşte mesleği
08:18
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
07:49
ABD ile İran arasında ipler koptu Gece yarısı art arda 5 patlama
ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 09:43:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzincan'da bağ bozumunda gençler imece kültürünü hasatla deneyimledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android