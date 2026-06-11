Erzincan'da Deprem Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Erzincan'da Deprem Çalışmaları Başladı

Erzincan\'da Deprem Çalışmaları Başladı
11.06.2026 07:35
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EBYÜ, Erzincan Havzası'nın sismik yapısını incelemek için alan çalışmaları başlattı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsü tarafından, Erzincan Havzası'nın sismik yapısının ortaya çıkarılması ve deprem anındaki davranışının belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları başlatıldı.

Enstitü bünyesindeki Yer Bilimleri Mühendisliği ve Deprem Mühendisliği anabilim dallarının ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, havza genelinde belirlenen 50 farklı noktada ölçümler gerçekleştiriliyor.

Enstitü envanterinde bulunan 22 sismik cihazla yapılan çalışmalarda, her noktada en az 30 dakika süreyle üç bileşenli sismik kayıtlar alınarak zeminin hakim titreşim periyotları belirleniyor.

Çevresel sismik gürültü ve mikro deprem verilerinin birlikte değerlendirildiği Standart Spektral Oran (SSR) yöntemiyle de zemin büyütmesi ve doğal rezonans frekansları hesaplanıyor. Havza içerisinde belirlenen iki referans istasyonundan elde edilen veriler, diğer ölçüm noktalarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak analiz ediliyor.

EBYÜ Deprem Teknolojileri Enstitüsü Yer Bilimleri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Eren Pamuk, Erzincan Havzası'nın büyük depremler sırasındaki davranışını araştırdıklarını söyledi.

Farklı jeofizik tekniklerle veri topladıklarını belirten Pamuk, elde edilecek veriler ışığında havzanın deprem anındaki davranışının ve jeolojik yapısının iki ve üç boyutlu olarak modellenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Pamuk, mevcut ölçümlerin ardından daha detaylı jeofizik çalışmalar yapılacağını belirterek, "Projenin tamamlanmasının ardından Erzincan Havzası'nı kapsayan binlerce noktada jeofizik, jeolojik ve jeoteknik veriler toplayarak Erzincan'ın deprem dirençli bir kent olması yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Deprem, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Deprem Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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